В Омске суд отправил в СИЗО замдиректора департамента мэрии, обвиняемого в коррупции

Суд заключил под стражу заместителя директора департамента имущественных отношений администрации Омска, который обвиняется в получении взятки в крупном размере (ч.5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в управлении Следственного комитета, добавив, что аргументами в пользу ареста стали данные о том, что чиновник может скрыться, уничтожить документы, оказать воздействие на свидетелей, в том числе скрывшегося от правоохранителей. Доводы следствия поддержала прокуратура и удовлетворил суд, отправив чиновника в СИЗО на 2 месяца, до 25 июня.

Как рассказали в прокуратуре области, по мнению следствия, 9 марта в одном из кафе на улице Ленина в Омске чиновник получил от заместителя руководителя коммерческой фирмы 970 тыс. руб.

Взяткодатель, говорится в деле, действовал в интересах руководителя компании, занимающейся управлением недвижимостью. Вознаграждение полагалось за заключение по заниженной стоимости договора аренды нежилых помещений на центральном рынке Омска, а также за общее покровительство.

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Илья Николаев