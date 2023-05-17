СК возбудил дело после обрушения кровли склада в Челябинске

В Челябинске следственные органы возбудили уголовное дело по факту травмирования четырех человек в результате обрушения кровли складского здания. Устанавливаются все обстоятельства происшествия и виновные лица, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). По данным СК, обрушение плит перекрытия производственного здания произошло во время ремонтных работ.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», по данным ГУ МЧС России по региону, кровля обрушилась днем 16 мая в складском здании, расположенном на улице 2-ая Потребительская в Советском районе Челябинска. Из-под завалов извлекли четырех человек, которых с различными травами доставили в больницу. 20 человек самостоятельно эвакуировались из здания.

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