«Стройтрансгаз» требует с субподрядчика работ на Чусовском мосту 2,2 млн рублей

АО «Стройтрансгаз» (СТГ), генеральный подрядчик работ на Чусовском мосту, обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к субподрядчику — сургутскому ООО «Трест Запсибгидрострой». По информации в картотеке суда, СТГ требует с компании 2,2 млн руб. Иск был подан 12 мая и к производству пока не принят.

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Ранее в Арбитражный суд Москвы поступил иск ООО «Трест Запсибгидрострой» на 2,8 млрд руб. к СТГ и ООО «Пермская концессионная компания» (ПКК), которое выступает концессионером проекта. Это заявление было подано 2 мая, но к производству пока также не принято.

Концессионное соглашение на строительство нового моста через Чусовую и реконструкцию расположенного рядом старого моста было подписано в 2017 году. Новый мост был сдан в конце 2022 года. В январе 2023 года подрядчик, которым был выбран «Трест ЗСГС», должен был приступить к ремонту старого перехода и концу марта 2024 года завершить его. Однако работы так и не стартовали. Как сообщали источники, причиной отставания от графика стали внутренние споры между «Стройтрансгазом» и «Трестом ЗСГС». Недавно, по данным «Ъ-Прикамье», СТГ принял решение прекратить сотрудничество с «Трестом ЗСГС» и привлечь к реконструкции Чусовского моста одну из своих дочерних подрядных организаций — ООО «Дорожно-мостовое управление» (ДМУ).