Мостители: война бесконечности

Еще один субподрядчик работ на Чусовском мосту инициировал судебное разбирательство с генподрядчиком проекта — АО «Стройтрансгаз» (СТГ). Сургутское ООО «Трест Запсибгидрострой» подало к СТГ, а также к ООО «Пермская концессионная компания» (ПКК), которое выступает концессионером, иск на 2,8 млрд руб. Еще в январе «Трест ЗСГС» должен был начать реконструкцию старой части мостового перехода, но так и не сделал этого. По данным «Ъ-Прикамье», уже тогда у него были внутренние споры с СТГ, а на момент подачи иска компании находились в процедуре расторжения контракта. Стороны ситуацию не комментируют. Ранее со «Стройтрансгазом» судился первый подрядчик строительства новой очереди моста — пермский «Мостоотряд 123».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Исковое заявление ООО «Трест Запсибгидрострой» к «Стройтрансгазу» и ПКК поступило в Арбитражный суд города Москвы 2 мая и к производству пока не принято. По информации в картотеке суда, «Трест ЗСГС» требует с ответчиков 2,8 млрд руб.

В «Тресте ЗСГС» и СТГ не стали комментировать иск. Связаться с Пермской концессионной компанией не удалось.

По данным «Ъ-Прикамье», ранее СТГ принял решение прекратить сотрудничество с «Трестом ЗСГС» и привлечь к реконструкции Чусовского моста одну из своих дочерних подрядных организаций — ООО «Дорожно-мостовое управление» (ДМУ). Как сообщил знакомый с ситуацией источник, на момент подачи субподрядчиком иска компании уже находились в процедуре расторжения контракта. По его словам, на этой неделе представители СТГ уже встречались с краевыми властями и уведомили их о готовящейся смене подрядчика.

По информации собеседника «Ъ-Прикамье», власти региона рассматривали еще один вариант завершения проекта: выкуп нового моста в собственность края уже сейчас, а не после завершения работ, как предполагалось ранее, и завершение реконструкции старого моста уже самостоятельно, отдав этот подряд новой компании. Однако в правительстве края эти сведения опровергли. В минтрансе Прикамья сообщили, что «продолжают работать в рамках существующего концессионного соглашения».

Концессионное соглашение на строительство нового моста через Чусовую и реконструкцию расположенного рядом старого моста было подписано в 2017 году. Концессионером выступила ПКК, подконтрольная питерской группе «Стройпроект» и банку ВТБ, генеральным подрядчиком стало столичное АО «Стройтрансгаз». Возведение нового моста началось в 2018 году, в конце 2022-го объект был сдан. Расходы на его строительство, судя по финансовой отчетности ПКК за 2018–2022 годы, составили 10,9 млрд руб. По данным «Ъ-Прикамье», 6,6 млрд руб. из указанной суммы было направлено из федерального бюджета, 3,2 млрд руб.— из краевой казны, оставшиеся средства были привлечены из внебюджетных источников.

Сразу после запуска движения по новому мосту старый переход закрыли. В январе 2023 года подрядчик, которым был выбран «Трест ЗСГС», должен был приступить к его реконструкции и концу марта 2024 года ее завершить. Однако работы так и не стартовали. Как сообщали источники, причиной отставания от графика стали внутренние споры между «Стройтрансгазом» и «Трестом ЗСГС». Ни в той, ни в другой компании ситуацию также не комментировали. В конце марта власти региона проводили с представителями СТГ встречу по этому поводу, и генподрядчик заверил, что работы будут продолжены.

Это уже не первый судебный спор СТГ с субподрядчиком работ на Чусовском мосту. Осенью 2018 года первый субподрядчик строительства нового моста — пермский «Мостоотряд 123» заявил, что может приостановить работы из-за отсутствия необходимой документации. АО «Стройтрансгаз» расторгло с ним контракт, новым субподрядчиком стала строительная компания «Мосты и тоннели». «Мостоотряд 123» инициировал судебный спор со «Стройтрансгазом», потребовав с генерального подрядчика 79,2 млн руб. долга за выполненные работы. В июле 2020 года стороны заключили мировое соглашение.

Екатерина Артемова