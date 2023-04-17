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Министр образования РФ Фальков назвал межвузовский кампус ключевым проектом для Тюменской области

Межвузовский кампус в Тюмени является одним из ключевых проектов как для города, так и для всей Тюменской области, считает министр высшего образования и науки Валерий Фальков.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Необходимо взвешенно и вдумчиво проработать концепцию развития проекта, в том числе посмотреть на проект с точки зрения привлечения иногородних и иностранных студентов»,– заявил он во время рабочей встречи с губернатором Александром Моором.

Площадь кампуса составит более 160 тыс. кв. м. Предполагается строительство общежитий, научно-лабораторных корпусов, образовательных помещений, ледовой арены, бассейна и общественно-деловой зоны. Глава региона отметил, что в результате реализации проекта удастся объединить научно-исследовательские силы всех университетов региона и Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра.

Глава Минобрнауки РФ порекомендовал изучить опыт коллег из других университетов в части работы с реальным сектором экономики. Он привел в пример реализацию проекта на базе МГТУ имени Н.Э. Баумана в Москве.

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