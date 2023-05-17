В Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,2

В Папуа — Новой Гвинее зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщили в Государственном геологическом бюро Австралии. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Эпицентр находился в горах в провинции Маданг, в 120 км к юго-западу от города Богия, в котором живут более 63 тыс. человек. Его очаг находился на глубине 90 км.

Кроме этого, ранее, в ночь на 17 мая, также зафиксировали землетрясение магнитудой 5 в Китае. Его очаг находился на глубине 40 км и в 107 км к югу от Чапчала, где проживают 22,1 тыс. человек. О пострадавших и разрущениях не сообщалось.

Олеся Павленко