Ким Чен Ын проверил подготовку к запуску первого военного спутника КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын проверил ход подготовки к запуску первого северокорейского разведывательного спутника, а также утвердил план работы ответственного за его запуск комитета. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как сказано в заявлении ЦТАК, спутник полностью готов к запуску. Во время мероприятия Ким Чен Ын назвал успешный запуск спутника «актуальным требованием сложившейся ситуации с безопасностью государства».

«Чем более отчаянными становятся конфронтационные происки американских империалистов и южнокорейской марионеточной шайки в отношении КНДР, тем более достойным и наступательным образом мы будем пользоваться нашим суверенитетом и правом на самооборону»,— цитирует его ЦТАК.

19 апреля ЦТАК сообщал, что Ким Чен Ын поручил начать подготовку к запуску первого разведывательного военного спутника страны в апреле. Он отмечал, что КНДР важно иметь средства космической разведки на фоне «угроз и вызовов» со стороны США и Южной Кореи. В ответ на планы КНДР Минобороны Японии развернуло зенитно-ракетные комплексы Patriot PAC-3 на трех островах в префектуре Окинава.

Олеся Павленко