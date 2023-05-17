Налоговая вступила в дело о банкротстве ПСО «Казань»

Арбитражный суд Татарстана принял заявление управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Татарстану о вступлении в дело о банкротстве производственно-строительного объединения (ПСО) «Казань». Сумма требований составляет 4,76 млрд руб., уточнил «Ъ-Казань» заместитель руководителя УФНС Андрей Никиташин.

«Принять заявление к производству, возбудить производство по делу о несостоятельности»,— сказано в картотеке суда. Заседание по проверке обоснованности заявления УФНС назначено на 5 июня 2023 года.

Напомним, изначально иск о банкротстве ПСО «Казань» подало ООО «Объединенная строительная компания „Ресурс“», заявив о долге в 219 млн руб. Однако в начале мая суд отказал этой компании в удовлетворении иска. В конце декабря 2022 года о несостоятельности ПСО «Казань» заявило УФНС. Но налоговая вынуждена была ждать, пока проверят обоснованность требований первого заявителя.

ПСО «Казань» принадлежит экс-депутату Госсовета Татарстана Равилю Зиганшину, который является директором компании. ООО занималось возведением объектов Универсиады-2013, включая стадион «Казань Арена», а также объектов к чемпионату мира 2018 года за пределами Татарстана. С октября 2018 года ПСО «Казань» является генподрядчиком строительства второй очереди космодрома Восточный.

В 2018 году налоговая уже предъявляла претензии ПСО «Казань»: банкротства удалось избежать только после того, как семья господина Зиганшина поручилась по долгам на 1,9 млрд руб. и стороны заключили мировое соглашение. Однако были ли выплачены эти долги, УФНС не сообщало.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"