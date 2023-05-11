«Казань» осталась наедине с налоговой

Производственно-строительному объединению (ПСО) «Казань», принадлежащему экс-депутату Госсовета Равилю Зиганшину, удалось избежать введения в отношении нее процедуры наблюдения. Арбитражный суд Татарстана отказал в таком требовании стройкомпании «Ресурс», которая заявила претензии к должнику на 219 млн руб. Однако банкротство ПСО готово инициировать республиканское управление Федеральной налоговой службы (ФНС), которое вступило в дело, указав задолженность ПСО «Казань» на начало года в сумме почти 4,8 млрд руб. В 2018 году налоговая уже предъявляла претензии ПСО «Казань»: банкротства удалось избежать только после того, как семья господина Зиганшина поручилась по долгам на 1,9 млрд руб. и стороны заключили мировое соглашение. Сейчас, как полагают эксперты, ФНС может отказаться от своих требований, только если ПСО начнет погашать долги «существенными траншами».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Арбитражный суд Татарстана отклонил заявление ООО «Объединенная строительная компания „Ресурс“» о введении в ООО ПСО «Казань» процедуры наблюдения. «Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд»,— говорится в решении республиканского суда.

Напомним, ПСО «Казань» принадлежит экс-депутату Госсовета Татарстана Равилю Зиганшину, который является директором компании. ООО занималось возведением объектов Универсиады-2013, включая стадион «Казань Арена». Кроме того, ПСО строило объекты Иннополиса, Свияжска, различные промышленные сооружения, жилые дома, в том числе по программе соципотеки, транспортные развязки. Компания также получила заказы за пределами Татарстана. К футбольному чемпионату мира 2018 года она возводила стадионы в Самаре и Саранске (Министерство спорта РФ подавало иски к ПСО из-за просрочки исполнения контрактов). С октября 2018 года ПСО «Казань» является генподрядчиком строительства второй очереди космодрома Восточный. Компания обязалась построить стартовый стол под ракетный комплекс «Ангара» за 38,7 млрд руб. Дирекция космодрома также судилась с ПСО из-за нарушений в его работе.

Иск о банкротстве ПСО подал конкурсный управляющий разорившегося «Ресурса» Джигит Кадагазов в ноябре прошлого года. Требования составили 219 млн руб. Изначально заявление «Ресурса» суд оставил без движения: компания не предоставила сведения об уплате госпошлины. Однако 19 января 2023 года арбитраж все же принял заявление к рассмотрению, возбудив дело о несостоятельности ПСО. Заседания несколько раз откладывались по ходатайству самого ООО «Ресурс», и в итоге 2 мая 2023 года арбитражный суд постановил отказать заявителю в просьбе открыть в отношении ПСО «Казань» процедуру наблюдения. К настоящему времени суд опубликовал лишь резолютивную часть решения: полный текст станет доступен в ближайшие дни, сообщили „Ъ“ в пресс-службе арбитражного суда.

В январе в дело о банкротстве вступило Управление ФНС по Татарстану суммой требований к ПСО в размере 4,76 млрд руб. Суд разъяснил, что рассмотрит иск налоговой в течении 15 дней после того, как будет принято решение по иску первого заявителя — ООО «Ресурс».

УФНС и прежде пыталось обанкротить ПСО «Казань». В 2018 году налоговая предъявила требования к строительной компании на сумму 1,9 млрд руб. ПСО «Казань» объясняло долг задержками выплат по строительству стадионов к футбольному чемпионату. Однако тогда Арбитражный суд Татарстана закрыл дело, утвердив мировое соглашение компании с ФНС: объединение пообещало погасить долг в рассрочку до конца 2019 года. Поручительства по мировому соглашению дала семья депутата, предоставив в залог свой бизнес. Был ли закрыт этот долг, налоговая не сообщала.

Позже иски о банкротстве ПСО «Казань» подавало Агентство по страхованию вкладов — конкурсный управляющий Татфондбанка, но в итоге заявление не было принято судом. В 2020 и 2021 годах иски подавали ООО «Стандарт-ойл», а также частные охранные предприятия «Добрыня-патруль» и «Энигма». Производства были прекращены.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в настоящее время в отношении ПСО «Казань» открыто 62 исполнительных производства на общую сумму 2,57 млрд руб. Сумма задолженности с января этого года снизилась почти на 1 млрд руб. Однако начало ли ПСО погашать долги перед налоговой, неизвестно. „Ъ“ обратился с запросом в УФНС, но к моменту публикации ответ получен не был.

Выручка от продаж ПСО «Казань» в 2022 году составила 12,8 млрд руб. Чистая прибыль достигла лишь 1 тыс. руб. (в 2021 году — 2 тыс. руб.).

Ранее неуплата налогов ПСО «Казань» стала поводом для возбуждения уголовных дел. Первое было открыто в апреле 2021 года. Равилю Зиганшину предъявили обвинение по ч. 2 ст. 199 УК РФ. Сообщалось, что ПСО «Казань» умышленно уклонилось от уплаты НДС на сумму 1,3 млрд руб. в четвертом квартале 2018 года. Господина Зиганшина задерживали, но решением суда он был отпущен под залог 100 млн руб.

В начале 2022 года было возбуждено второе уголовное дело, связанное с неуплатой налогов на 2,66 млрд руб. Претензии следствия связаны с выполнением ПСО «Казань» госконтрактов на строительство стадионов к Чемпионату мира по футболу — 2018. Как сообщали в СКР, господин Зиганшин представил в налоговые органы фиктивные сведения по сделкам с семью контрагентами. Чуть позже было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с бюджетными средствами на 172 млн руб. в отношении неустановленных лиц из руководства ПСО.

«Во введении процедуры банкротства — наблюдения было отказано потому, что заявление первого кредитора было оставлено без рассмотрения»,— полагает адвокат, партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев. Он считает, что в ООО «Ресурс» «не соблюли какие-то процессуальные моменты». При этом, по его мнению, «производство по делу о банкротстве не приостанавливается, не прекращается», поскольку «ФНС обратилась уже с заявлением о банкротстве». «После того как будет опубликована мотивировочная часть решения суда, будут известны причины, по которым иск был оставлен без рассмотрения, а также следующим шагом суда будет назначение даты судебного заседания по рассмотрению требований уполномоченного органа»,— говорит господин Шалаев.

Адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова соглашается, что «отказ по заявлению „Ресурса“ не означает, что процедуру в отношении ПСО „Казань“ не введут по заявлению другого кредитора — ФНС, которая также подала собственное заявление о банкротстве». Госпожа Лукьянова считает маловероятным, что ФНС откажется от своего требования к ПСО. «Это возможно, если ПСО начнет погашать свои долги перед налоговым органом, но транши погашения должны быть существенными, о длительной рассрочке с ФНС договориться практически невозможно»,— заключает адвокат.

В ПСО «Казань» и конкурсный управляющий «Ресурса» на запросы „Ъ“ вчера не ответили.

Кирилл Антонов