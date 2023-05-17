В Воронежской области остаток средств на эскроу-счетах в марте вырос на 12%

В Воронежской области за месяц остатки средств на счетах эскроу увеличились на 12% — до 36,373 млрд руб., следует из данных Центрального банка РФ. Это подтверждает общую тенденцию кредитных организаций в РФ: в марте российские банки получили крупнейший прирост средств на счетах эскроу за последние 12 месяцев - на 164 млрд руб., то есть более чем на 4%. Это самый высокий показатель с марта прошлого года. Однако при этом показателя марта 2022 года в Воронежской области достигнуть не удалось. Тогда на остатках счетов эскроу в регионе было зафиксировано 37,948 млрд руб.

По данным ЦБ, в декабре 2022 года произошло снижение показателя на фоне ускоренного ввода жилья в эксплуатацию перед Новым годом и, как следствие, раскрытия счетов. На начало января 2023 года на счетах эскроу в Воронежской области было 29,386 млрд руб.

На эскроу-счетах размещаются средства дольщиков до момента окончания строительства. Ни покупатель жилья, ни застройщик не могут использовать их до передачи готового жилья или расторжения договора долевого участия. Если по какой-то причине строительство не будет завершено в срок, дольщик сможет вернуть свои деньги в полном объеме.

С 1 ноября 2022 года по 1 февраля 2023 года объем средств на эскроу-счетах в РФ снижался — на 250 млрд руб., до 3,96 трлн руб. В Воронежской области рост начался с января 2023 года.

Вместе с тем, из общей статистики по наращиванию объемов средств на счетах эскроу выбиваются три области Черноземья. В Белгородской, Липецкой и Орловской областях объем средств в марте продолжил снижаться. В Белгородской — на 9% до 5,618 млрд руб., в Липецкой — на 1,8% до 3,681 млрд руб., а в Орловской — на 7% до 5,094 млрд руб.

В Тамбовской области рост составил 5,3% — до 4,157 млрд руб., в Курской области — 19% до 2,757 млрд руб.

Владимир Зоркий