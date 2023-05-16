Медведев обыграл Зверева и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл немецкого визави Александра Зверева в матче четвертого круга турнира в Риме — 6:2, 7:6 (7:3). Матч продлился 1 час 56 минут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aleksandra Szmigiel, Reuters Фото: Aleksandra Szmigiel, Reuters

Россиянин сделал два эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету немецкого теннисиста шесть эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трех.

В четвертьфинале Даниил Медведев встретится с немцем Янником Ханфманном. Сегодня, 16 мая, Ханфманн обыграл Андрея Рублева.

ATP Internazionali BNL d'Italia проходит в Риме на открытых кортах (грунт). Призовой фонд превышает €7,7 млн.

Григорий Лейба