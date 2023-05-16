Аграриям Черноземья выделят 1,8 млрд рублей федеральных субсидий

Регионы Черноземья получат на финансовое обеспечение части затрат аграриев на производство и реализацию зерновых культур более 1,8 млрд руб. Всего из федерального бюджета на эти цели для 65 субъектов РФ выделено 10 млрд руб., соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Так, Белгородской области выделены 233,6 млн руб., Воронежской - 411,5 млн руб., Курской - 387,4 млн руб., Липецкой - 237,9 млн руб., Орловской - 280,2 млн руб. и Тамбовской - 314,4 млн руб. Местные сельхозпроизводители смогут компенсировать до 50% своих затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.

Белгородские сельхозпроизводители несут ущерб из-за СВО. В результате стоимость продукции в отрасли растениеводства может сократиться на 11,5 млрд руб., или на 3% от прогнозируемого объема валового производства продукции сельского хозяйства области на 2023 год, подсчитали в региональном правительстве. Из-за последствий СВО в растениеводстве понесли ущерб 50 предприятий (в том числе 28 крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей), в животноводстве — 19 (включая восемь КФХ и ИП).

Владимир Зоркий