США пообещали $10 млн за поимку российского хакера Матвеева

Госдепартамент США объявил награду в размере $10 млн за информацию, которая могла бы помочь арестовать россиянина Михаила Павловича Матвеева. В США ему предъявлены обвинения в кибервымогательствах. Минфин США ввел против хакера санкции.

«Мы предпринимаем эти действия против Матвеева в связи с его участием в кибервымогательствах против правоохранительных органов США, частных компаний и критической инфраструктуры по всему миру»,— говорится в сообщении Госдепартамента.

Михаилу Матвееву 31 год, он прописан в Калининграде. Действует под псевдонимами Babuk, BorisElcin, Wazawaka, unc1756, Orange и KAJIT. Прокуратура США обвинила его в использовании программы-вымогателя LockBit против полиции Нью-Джерси в июне 2020 года и программы-вымогателя Hive «против некоммерческой организации по охране психического здоровья» в мае 2022 года.

По данным анализа, который провела сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN), 75% инцидентов, связанных с программами-вымогателями, о которых сообщалось в период с июля по декабрь 2021 года, были связаны с Россией, ее доверенными лицами или лицами, действующими от ее имени.

9 мая ФБР сообщило о нейтрализации вредоносного ПО Turla Snake, которое, по данным ведомства, было разработано подразделением 16-го центра ФСБ России и использовалось для кибершпионажа.

Анастасия Ларина