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Коммерсантъ FM
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На Twitter подали в суд за выдачу данных саудовской тайной полиции

Сегодня в суд Сан-Франциско подан иск к компании Twitter, Саудовской Аравии и нескольким ее гражданам за незаконные действия в отношении саудовского сотрудника миссии Красного Креста Абдаррахмана ас-Садхана.

Сестра господина ас-Садхана — Аридж ас-Садхан — утверждает, что в 2018 году ее брата арестовали сотрудники саудовской тайной полиции за то, что он в Twitter критически отзывался о состоянии экономики Саудовской Аравии и критиковал ее власти. Он делал это при помощи анонимного аккаунта, однако власти узнали об этом и арестовали его. Госпожа ас-Садхан считает, что данные о ее брате саудовской полиции выдала компания Twitter, после чего Абдаррахман ас-Садхан был незаконно задержан, а в 2021 году осужден на 20 лет. После этого его семья ничего о нем не слышала.

Истица полагает, что Twitter способствовала преступным действиям саудовских властей в отношении ее брата, действуя в сговоре. Поэтому Аридж ас-Садхан требует от суда применить к ответчикам положения американского закона RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) о борьбе с организованной преступностью и коррумпированными организациями, признав ответчиков виновными, а ее и ее брата — пострадавшими от преступных действий «криминального сообщества».

Евгений Хвостик

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