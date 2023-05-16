Краснодарский общественник Валькович оценил перспективы запуска городской электрички до аэропорта

Краснодарский общественник Мирослав Валькович заявил «Ъ-Кубань», что для простых горожан использование прямого аэроэкспресса до аэропорта будет ограничено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из личного архива Мирослава Вальковича Фото: из личного архива Мирослава Вальковича

Господин Валькович считает, что экспресс-поезд вряд ли коснется самых популярных точек города (Парка Галицкого, СБС и др).

«Это тоже хорошо, но это не в рамках развития всей системы электрички. Никто новые платформы строить, а тем более оптимизировать маршруты и расписания, пока не собирается»,— подчеркивает господин Валькович.

Напомним, на встрече главы Краснодара Евгения Наумова и представителей ГК «Аэродинамика» обсудили планы по реализации прямой электрички до вокзала «Краснодар-1» и аэропорта.

Олег Исаев

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