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Коммерсантъ FM
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В Женеве зарегистрировали «Международную Ассоциацию Мемориал»

15 организаций сети правозащитной организации «Мемориал» (признана иностранным агентом и ликвидирована) учредили в юрисдикции Женевы одноименную международную ассоциацию. Она продолжит деятельность ликвидированного «Международного Мемориала» по исследованию политических репрессий.

Как сообщается в Telegram-канале «Мемориала», организация зарегистрирована сегодня, 16 мая. Правление международной структуры уже избрано и состоит из 11 человек, представляющих Россию, Францию, Италию, Украину, Израиль, Германию, Литву, Польшу, Великобританию, Чехию.

Сопредседатели правления — профессор Андреа Гуллотта (представляет Италию; работал приглашенным профессором в России), председатель правления украинского Хельсинкского союза по правам человека Евгений Захаров, историк Ирина Щербакова, один из основателей «Мемориала».

Чем занимались «Мемориал» и «Международный Мемориал»

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«Мемориал» и «Международный Мемориал» были ликвидированы Верховным судом России по искам Генпрокуратуры и прокуратуры Москвы в декабре 2022 года. Обвинение утверждало, что организация скрывала «факт выполнения функции иностранного агента». Сотрудники «Мемориала» эти претензии отвергали и говорили, что законных оснований для ликвидации общества нет.

Лусине Баласян

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