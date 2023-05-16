В Женеве зарегистрировали «Международную Ассоциацию Мемориал»

15 организаций сети правозащитной организации «Мемориал» (признана иностранным агентом и ликвидирована) учредили в юрисдикции Женевы одноименную международную ассоциацию. Она продолжит деятельность ликвидированного «Международного Мемориала» по исследованию политических репрессий.

Как сообщается в Telegram-канале «Мемориала», организация зарегистрирована сегодня, 16 мая. Правление международной структуры уже избрано и состоит из 11 человек, представляющих Россию, Францию, Италию, Украину, Израиль, Германию, Литву, Польшу, Великобританию, Чехию.

Сопредседатели правления — профессор Андреа Гуллотта (представляет Италию; работал приглашенным профессором в России), председатель правления украинского Хельсинкского союза по правам человека Евгений Захаров, историк Ирина Щербакова, один из основателей «Мемориала».

«Мемориал» и «Международный Мемориал» были ликвидированы Верховным судом России по искам Генпрокуратуры и прокуратуры Москвы в декабре 2022 года. Обвинение утверждало, что организация скрывала «факт выполнения функции иностранного агента». Сотрудники «Мемориала» эти претензии отвергали и говорили, что законных оснований для ликвидации общества нет.

Лусине Баласян