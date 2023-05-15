Украинский беспилотник атаковал экскаватор в Курской области; ранен машинист

В Суджанском районе Курской области недалеко от приграничного села Плехово украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на работающий экскаватор. В результате взрыва машинист легко ранен в плечо, сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Оперативно он доставлен в Суджанскую ЦРБ, где ему оказывают помощь, в том числе и столичные хирурги»,— рассказал глава региона.

Сегодня, напомним, под обстрел попал ряд населенных пунктов Курской области. Это поселок Краснооктябрьский Глушковского района, а также село Локоть и хутор Красный Пахарь в Рыльском районе.

Какие населенные пункты Курской области обстреливались с Украины — в спецпроекте «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин