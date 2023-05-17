Юность человечества

Римский ювелирно-часовой дом Bvlgari провел презентацию новой коллекции высокого ювелирного искусства Mediterranea в Венеции во дворце XV века. Новые украшения посвящены воображаемому историческому путешествию по Средиземноморью, колыбели человеческой цивилизации, и условно разделены по трем мотивам, каждый из которых составлен из разных символов и ассоциаций.

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Замысловатая архитектура, пышные сады, краски средиземноморского побережья сделали южную Италию уникальным источником вдохновения для линии «Южное сияние», олицетворяющей характерный для Bvlgari радостный и жизнелюбивый дух. Колье Mediterranean Muse соблазняет центральным сапфиром огранки кушон весом 15,13 карата глубокого синего оттенка в окружении аквамаринов и бриллиантов. Словно жизнь в прибрежных белых деревнях региона Апулия, в платиновом колье Southern Sapphire композиция из бриллиантов и прозрачных сапфиров разворачивается вокруг цейлонского сапфира весом 66,88 карата, напоминающего голубизну Адриатического моря.

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Украшения «Римское великолепие» напоминают о некоторых символичных памятниках Вечного города, его мифологии и истории. Изумруд весом 218,53 карата стал для креативного директора ювелирного направления Bvlgari Лючии Сильвестри отправной точкой для разработки колье-трансформера Muse of Rome со съемной центральной подвеской. Барельефы древнеримского Алтаря Мира вдохновили на силуэт колье Acanthus Emerald с семью изумрудами одинакового цвета и прозрачности общим весом 33,59 карата огранки капля в окружении изумрудов и бриллиантов. Сотуар Esedra с шестиугольной подвеской с изумрудом весом 68,88 карата посвящен характерным украшениям Bvlgari 1970-х. Сочетание изумрудов, аметистов и бирюзы является фирменным приемом дома и напоминает пышную цветовую палитру Средиземноморья.

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Мозаика культур трех континентов — Европы, Африки и Азии, пересекающихся в Средиземноморье,— обретает в линии «Восток встречается с Западом» характерный для Bvlgari стиль. Композиция из девяти мандариновых гранатов весом более 90 карат и ярких цитринов в колье Oriental Fantasy напоминает оттенки североафриканских специй, а сочетание в нем перламутра и черного оникса отсылает к татуировкам восточных женщин хной. Старинный колумбийский изумруд в огранке весом 13,34 карата стал главным «героем» колье Oriental Buds из розового золота, навеянного византийской архитектурой. В комплекте с колье идут часы с секретом с колумбийским изумрудом кушон весом 5,65 карата в окружении бриллиантового паве. Колье Tribute to Venice посвящено венецианской архитектуре: ярко-желтый бриллиант весом 15,38 карата дополнен композицией из желтых и бесцветных бриллиантов с каскадом бриллиантовых багетов.

Во время презентации три линии коллекции Mediterranea расположились на первом этаже венецианского палаццо Soranzo Van Axel вместе с новинками высокого ювелирного искусства коллекции Serpenti, которая в этом году отмечает 75-летие,— шестью уникальными сумочками со съемными драгоценными элементами, которые можно носить как колье — и часами Bvlgari.

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«Коллекция высокого ювелирного искусства Mediterranea — дань уважения красоте Средиземноморья во всех ее проявлениях,— говорит креативный директор Bvlgari Лючия Сильвестри.— Это вдохновляющий плавильный котел, в котором разные культуры и общества смешивались и обогащали друг друга на протяжении веков. Эстетика Bvlgari коренится именно в этой истории».

Екатерина Зиборова