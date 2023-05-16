Налоговый контроль и цифровизация

Эксперты в налоговой отрасли на «Ежегодном форуме финансовых директоров», организованном ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге, рассказали, как органы налогового контроля проверяют бизнес, как компаниям выстроить схему работы с контрольными службами и «отбиться» от многочисленных проверок. Также на форуме обсудили работу корпораций на бирже и деятельность страховых компаний в новое время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты в налоговой отрасли на «Ежегодном форуме финансовых директоров»

Фото: Дмитрий Многолет Эксперты в налоговой отрасли на «Ежегодном форуме финансовых директоров»

Фото: Дмитрий Многолет

Три точки «старта»

Управляющий партнер Tax Compliance (юридическая фирма, специализирующаяся на разрешении налоговых споров) Михаил Бегунов, выступая первым, выделил три точки налогового статуса бизнеса в рамках взаимоотношения с налоговым органом. Первый вариант налогового планирования — компания находится над процессом налогового контроля. «Это зрелая компания, которая готова ментально и технически переходить на ступень налогового мониторинга и раскрываться перед Федеральной налоговой службой (ФНС)»,— объяснил господин Бегунов.

Налоговый мониторинг — режим налогового контроля за налогоплательщиками, заменяющий традиционные проверки онлайн-доступом налогового органа к учетным данным компании. Перейти на такой вид налогового контроля предлагает ФНС. С 2023 года в мониторинге участвуют 445 компании, включая Сбербанк, Альфа-банк, «Газпром», ЛУКОИЛ, МТС, «Ростелеком», «Аэрофлот», «Авито», «Росэнергоатом». С 2022 года в налоговый мониторинг могут войти организации с объемом годовых доходов 1 млрд рублей, активов — 1 млрд рублей. Совокупная сумма исчисленных за год налогов должна составлять 100 млн рублей. Подробнее о том, как работает налоговый мониторинг,— в материале «Ъ».

«Налоговый мониторинг — добровольный выбор компании — право, а не обязанность. При этом мы отмечаем, что многие компании, которые совершили переход, перестали сталкиваться с внезапными налоговыми проверками. К организациям на налоговом мониторинге особое отношение у контрольных органов»,— поделился опытом Михаил Бегунов. Он отметил, что такой вид контроля плюс и для ФНС: они видят в онлайне все финансовые операции компании.

«Второй путь — ручное управление налоговым процессом, когда бизнес самостоятельно подбирает и создает собственный налоговый департамент и в том числе управляет налоговыми рисками»,— рассказал господин Бегунов. Он подметил, что большинство компания находится именно в этой точке. Именно на этой стадии, по опыту Tax Compliance, компании чаще получают вызовы на комиссии и требования уточнить налоговую базу. После получения уведомления, по мнению эксперта, есть три «вида поведения».

«Первый — уточнение деклараций. Этот способ несет за собой финансовые потери, однако чаще всего защищает компанию от начала полноценной проверки. Второй — бездействие, которое, помимо финансовых потерь, может привести к тематическим или комплексным выездным налоговым проверкам. Третий — формирование позиции. Единственный вариант, в котором можно избежать всех неприятных последствий»,— выделил пути решения спорной ситуации господин Бегунов.

Третий вариант — «на прицеле налогового контроля». То есть компании уже предъявлены претензии налогового органа или она находится на стадии налоговой проверки. Компании часто путают статусы, подразумевая, что занимаются ручным управлением, а на самом деле уже находятся на прицеле, считает эксперт. По его словам, находясь на этой стадии, нужно внимательно изучать каждую отраслевую претензию ФНС.

«Все зависит от того насколько прицел на тебя наведен: сбоку как-то ходит или ты уже в точке. В каждой конкретной ситуации мы считаем, что нужно этот прицел сдвигать. Нужно объяснять, что не вы выгодоприобретатель. Мы рекомендуем работать с претензиями налоговых органов: собирать документы, давать объяснения»,— добавил господин Бегунов. Он также уверен, что компания «на прицеле» может сменить статус и перейти в ручное управление.

«Во многих случаях, даже в ходе проверки, ФНС готова делиться информацией и говорить о проблемах. Стратегия коммуникации с контрольными органами может сократить финансовые издержки и привести к нормальному структурному взаимодействию с ФНС»,— подвел итог эксперт.

Разный взгляд на ситуацию

«Налоговых проверок стало меньше только в ковидный 2020 год, когда был прямой запрет. В соответствии с постановлением правительства РФ от 3 апреля 2020 года и приказом ФНС России от 20 марта 2020 год мораторий на проведение проверок соблюдения требований законодательства РФ о применении ККТ, в том числе порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, был предусмотрен до конца 2020 года. Таким образом, с 1 января 2021 года налоговыми органами проводятся вышеуказанные контрольные мероприятия,— начал свое выступление старший налоговый консультант Tax Compliance Алексей Станчин.— Когда запрет отменили, проверочная нагрузка на компании тут же возросла. По статистике, за 2022 год количество проверок стало больше, чем в доковидное время. Налоговый орган вернулся к своим постоянным “обходам”».

По мнению господина Станчина, сложность коммуникации налоговиков с бизнесом заключается также в разном взгляде на ситуацию. «Компания в глазах налогового органа и в своих собственных выглядит по-разному»,— констатировал эксперт.

В 2022 году впервые произошла проверка налоговых органов. Аудиторы Счетной палаты проверили, как налоговые органы проводят проверки. Результаты аудита позволили экспертам в налоговой сфере выделить несколько тенденций и трендов, которым следуют контрольные органы. «Например, предпроверочный анализ — это завышенные ожидания налоговых органов,— говорит Алексей Станчин.— Отчет Счетной палаты показал, что 50% из сумм, которые структуры подозревают, что вы “украли” из бюджета, это завышения. В 95% случаев, если претензии налогового органа к компании превышали 200 млн рублей, сумма снижалась».

Эксперт отмечает, что после проведения контрольных мероприятий также не все решения остаются в силе. Следуя результатам отчета, налоговые обязательства по итогам апелляционной жалобы сокращаются на 28%, в количественном показателе — это около 32% проверок. Уменьшить доначисления, как отмечает эксперт, можно в суде. «Опираясь на результаты отчета Счетной палаты, можно сказать, что это небольшая сумма — всего 25%. Важно понимать, что сумма судебного уменьшения может быть как полной, так и частичной. Чаще всего это уменьшение частичное, то есть полностью уменьшить сумму, которую нужно заплатить, компания уже не сможет»,— заключил Алексей Станчин.

«Биржа — сердце бизнеса»

Руководитель направления по работе с ключевыми клиентами департамента денежного рынка, ПАО «Московская Биржа» Ирина Кючукова началом этапа «либерализации» биржи называет 2015 год, когда к ней присоединились крупные корпорации. «Прямой доступ на валютный и денежный рынки позволяют коммерческим компаниями повысить эффективность управления ликвидностью и финансового планирования. При этом их присутствие на рынке улучшает его ликвидность. Сегодня более 180 российских компаний совершают операции на бирже напрямую»,— объяснила госпожа Кючукова.

Корпорации работают в торговом терминале MOEX Treasury, который дает возможность через веб-интерфейс совершать операции на денежном рынке, а также содержит данные по инструментам срочного рынка. С их помощью, по словам руководителя направления, компании могут хеджировать риски.

«Еще один плюс работы на бирже — “полная цифровизация” — вся работа на бирже идет онлайн,— продолжила госпожа Кючукова.— Важно, что стороной по сделкам выступает высококапитализированный центральный контрагент с современной системой управления рисками, что обеспечивает торги и расчеты по итогам заключенных сделок».

В прошлом году на валютном рынке появились новые валюты: узбекский сум, киргизский сом, таджикский сомони, армянский драм, южноафриканский рэнд. Сейчас активно развивается торговля китайским юанем и другими национальными валютами, приводит данные господа Кючукова. При этом доллар и евро продолжают торговаться и остаются востребованными. «В 12:30 на бирже публикуется индикатор денежного рынка RUSFAR — по рублям и юаням, демонстрирующий рыночную стоимость привлечения фондирования в соответствующей валюте»,— прокомментировала она.

«В России за пять лет меняется все, а за сто лет — ничего»

В заключительной части форума выступил директор Санкт-Петербургского филиала «АльфаСтрахование» Виталий Батов. Он рассказал о цифровизации в финансовой сфере в России и об изменении в сфере страхования в санкционное время. По мнению эксперта, российские банки и страховые компании в сфере цифровизации во многом опережают западных конкурентов. При этом технический прогресс в отрасли на начальном этапе оценили не все: процессы цифровизации «настораживали» некоторых страховых агентов. «Они опасались, что клиенты при возможности покупки полиса онлайн могут уйти от них. Но, несмотря на то, что практически любой продукт сейчас можно купить онлайн, большинство клиентов продолжают покупать полисы у своих страховых агентов»,— разъяснил господин Батов.

Группа «АльфаСтрахование» — частная российская страховая группа с универсальным портфелем услуг. Группа «АльфаСтрахование» входит в состав финансово-промышленного консорциума «Альфа-Групп». Уставный капитал компании составляет 22,5 млрд рублей. Рыночная доля группы без учета ОМС за 2021 год — 13,6%.

В 2015 году группа выпустила первое сервисное мобильное приложение. «Один из главных плюсов нашего приложения — это возможность урегулировать убытки. Когда клиент попадает в беду, он может связаться с нами через приложение, чтобы решить сложную ситуацию. Мы сделали урегулирование убытков в приложении и по ОСАГО и по каско»,— рассказал господин Батов.

Сложнее и дольше проходит урегулирование убытков по корпоративным видам страхования, таким как страхование промышленной недвижимости, оборудования, грузов, авиационных и морских судов. «По ним собирается большой пакет документов. Создаются специальные, а иногда и правительственные комиссии для разбора причин происшествия,— прокомментировал господин Батов.— Когда мы получаем весь пакет документов, мы принимаем решение о выплате». При этом, если страховой случай для компании очевиден, то она может делать авансовые выплаты для юридических лиц, для того чтобы быстрее начать процесс восстановления имущества.

Рассказал эксперт и о том, как сейчас происходит страхование подсанкционных грузов, для которых направления и цепочки поставок поменялись. «Раньше каждый страховщик работал с разными партнерами-перестраховщиками, и чаще всего это были западные компании. Сейчас страховщики от такой возможности отключены. У нас у всех один перестраховщик — это Российская национальная перестраховочная компания (РНПК), собственник которой Центральный банк. Когда перестраховщик один, он диктует свои условия для страховых компаний»,— объяснил Виталий Батов. Вследствие этого, по его словам, в силу объективных причин перестрахование дорожает, появляются новые оговорки, и, следовательно, с этим сталкиваются клиенты группы.

«Действительно, логистические цепочки с Запада ушли на Восток — это Эмираты, Турция, Иран. Все стало дороже с точки зрения страхования и дольше — с точки зрения логистики. Страховщики, тем не менее, страхуют риски и перестраховывают их в РНПК. Мы формируем резервы по убыткам, происходящим при страховании грузов. Сейчас резервы по таким убыткам формируются в том числе и в юанях»,— закончил эксперт.

Надежда Ярмула