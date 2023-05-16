ЦБ продолжит обсуждение порога имущественного ценза для квалифицированных инвесторов

Банк России намерен провести новое совещание по вопросу размера имущественного ценза для признания инвесторов квалифицированными, сообщил глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута. Как ранее выяснил «Ъ», порог может оказаться менее жестким, чем предполагалось: ЦБ, настаивавший на 30 млн руб., готов согласиться на 15–20 млн руб.

«Не готов сейчас назвать цифру. На следующей неделе обсудим, но определенный потенциал движения вниз есть. Не очень большой, просто чтобы здесь не было серьезных иллюзий»,— заявил господин Мамута на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок» (цитата — «Интерфакс»).

По словам господина Мамуты, вместе с внедрением имущественного ценза регулятор намерен упростить доступ неквалифицированных инвесторов к определенным инструментам. Среди прочего изменения могут коснуться ограничений суммы инвестиций в закрытые паевые фонды недвижимости и облигации со структурным доходом.

«Раньше неквалы очень активно инвестировали в иностранные бумаги, сейчас эта возможность по объективным причинам для них ограниченна. Соответственно, чем больше будет возможностей для инвестирования внутри России, тем больше будет интереса к продолжению инвестирования»,— сказал господин Мамута.

Консультации по разнообразию спектра финансовых инструментов, позволенных неквалифицированным инвесторам, регулятор ведет в эти дни, отметил представитель ЦБ.

Подробнее об имущественном цензе для квалифицированных инвесторов — в материале «Ъ» «Узок круг этих миллионеров».

Григорий Лейба