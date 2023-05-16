SuperJob: запрет на продажу крепкого алкоголя до 21 года поддержали 40% нижегородцев

40% нижегородцев поддержали предложение Минздрава запретить продажу крепкого алкоголя (содержание спирта более 17,5%) лицам моложе 21 года, сообщил сервис по поиску работы SuperJob по итогам собственного опроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Еще 41% жителей считает, что до 21 года нужно увеличить возраст продажи любого алкоголя, не только крепкого. Против инициативы выступили 5% респондентов. По их мнению, запрет не решит проблему: объемы потребления не уменьшатся, на рынке увеличится доля некачественного алкоголя.

Женщины одобряли предложение Минздрава чаще мужчин (49% против 31%). Представители старшего поколения активнее молодежи высказывались в поддержку инициативы (43% против 36%).

Увеличение возраста продажи крепкого алкоголя до 21 года — одна из мер, которые начал рассматривать Минздрав для борьбы с распространением спиртных напитков. Поводом стало превышение плановых показателей продажи алкоголя на душу населения в 2022 году. В частности, ведомство предложило запретить торговлю алкоголем с 20:00 до 11:00 и наделить муниципалитеты правом ограничивать продажу спиртного в выходные и праздники.

Елена Ковалева