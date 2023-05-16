Бирже ищут новых эмитентов

Центробанк предлагает выводить на биржу компании, купленные у иностранцев. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, такое условие можно ввести при выдаче зарубежным структурам разрешений на выход с российского рынка. Такой вопрос ЦБ сейчас обсуждает с профильной правительственной комиссией. Кроме того, госпожа Набиуллина считает, что на биржу должны активнее выходить и госкомпании. Небольшое число эмитентов она назвала проблемой российского рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

С такой оценкой согласен и советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие Инвестиции» Сергей Хестанов: «Это хорошее решение с точки зрения того, что это оживит российский фондовый рынок, добавит эмитентов, потенциально увеличит ликвидность.

Но, кроме этого, вывод на биржу позволит иметь так называемую репрезентативную котировку. То есть те цены, которые образуются при торгах, как правило, являются наиболее соответствующими действительности с точки зрения реального баланса спроса и предложения. Манипулировать ценой бумаги, которая обращается на бирже и имеет хоть сколько-нибудь адекватную ликвидность, достаточно сложно.

В нынешних условиях особенность российского фондового рынка состоит в том, что нерезиденты по понятным причинам участвовать в торгах не могут, а активность отечественного крупного бизнеса невелика.

Сейчас заметная доля оборота фондового рынка осуществляется физическими лицами. С одной стороны, это дает большую волатильность, то есть рынок гораздо сильнее колеблется, чем ранее. Но, с другой, это обеспечивает вполне рыночные котировки. В принципе если посмотреть на риторику главы Центробанка ранее, то она хорошо согласуется с тем курсом, который проводит Эльвира Набиуллина уже около десятилетия».

Экономист Николай Корженевский допускает, что заявления главы ЦБ связаны с инициативами о приватизации. Но, как бы то ни было, реализовать идеи регулятора, по его словам, непросто:

«Заявления Эльвиры Набиуллиной мне представляются скорее попыткой переломить общественную дискуссию. Вероятно, они прозвучали, потому что ранее с идеями о национализации экономики выступил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Я думаю, что глава Центробанка пытается в противовес таким радикальным предложениям, наоборот, инициировать дальнейшую приватизацию всего что только можно, а дальше уже можно анализировать это, например, по отдельным компаниям.

Что касается того, что лидеры бизнеса не спешат выходить на биржу, то все, кто мог это сделать и был рыночно ориентированным, ценил инвесторов, уже необходимые шаги предпринял. А те, кому это было неинтересно, сейчас находятся в крайне благоприятных условиях. Я имею в виду госкомпании, компании с государственным участием. Ведь они могут легко сослаться на геополитическую ситуацию, государственную безопасность или спекулировать любыми другими причинами. И если они и раньше не хотели идти на рынок, то сейчас шансы на это мне кажутся очень низкими.

Если говорить об инициативе Эльвиры Набиуллиной, то в идеальной картине это хорошая идея. Чем больше компаний выходят на биржу, увеличивается влияние со стороны частных или институциональных, но не связанных с государством инвесторов, тем лучше. Тем эффективнее работает экономика, тем лучше распределяется капитал и так далее.

Но в реальности возникает вопрос о том, кто это все будет покупать. Мы знаем, что уже сейчас на фондовом рынке в России примерно 80% оборотов делают частные инвесторы. Для того чтобы этот план как-то реализовывать, нужно параллельно создавать внутри этих игроков долгосрочные деньги. На самом деле про это уже очень давно говорится, но даже в лучшие времена эксперименты и с пенсионными фондами, и с прочими институционалами по большому счету не удались.

Так что, если сейчас в нынешней ситуации заставить кого-то выходить на биржу, то это спровоцирует отток денег из других компаний.

В частности, кто-то продаст акции, которые у них уже есть, для того, чтобы купить бумаги новых эмитентов. Ведь рынок в целом будет расти меньше».

Кроме того, по словам Эльвиры Набиуллиной необходимо донастроить систему критериев для квалифицированных инвесторов.

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Александр Рассохин