В Краснодаре судят экс-начальника угрозыска Анапы за участие в банде Сергея Зиринова

Краснодарский краевой суд начал судебный процесс по уголовному делу в отношении Игоря Нехаенко, бывшего начальника отдела уголовного розыска УВД Анапы. Следствие связывает его с бандой «теневого хозяина Анапы» Сергея Зиринова. Об этом сообщает «Ъ-Юг».

Бывшего высокопоставленного полицейского задержали в марте 2022 года после девяти лет розыска. По версии следствия, в 1999 году Сергей Зиринов вместе со своим родственником организовали банду «для совершения нападений на граждан в коммерческих интересах», куда и входил Нехаенко.

Зиринов и люди из его окружения стали фигурантами уголовного дела после покушения на атамана местного казачьего общества Николая Нестеренко в феврале 2013 года. Водитель атамана был убит. Следствие установило причастность Сергея Зиринова к убийству бизнесмена Салмана Набиева, директора санатория «Малая бухта» Виталия Садовничего и его жены Ольги Иванкиной.

В 2016 году Сергея Зиринова приговорили к 22 годам колонии строгого режима, его сообщники получили сроки от 14 до 19 лет лишения свободы.

Игорь Нехаенко обвиняется по ч. 3 ст. 209 УК РФ (участие в банде), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), ч. 3 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Защита Нехаенко просит суд вернуть дело прокурору, так как считает, что в обвинительном заключении найдены ошибки. Подсудимый Нехаенко попросил рассмотреть его дело с участием суда присяжных, отбор заседателей начнется 20 июня.

Олег Исаев

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