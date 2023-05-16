Бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани обвиняют в сексуальных домогательствах

Вчера в суд Нью-Йорка был подан иск к бывшему мэру Нью-Йорка и бывшему юристу Дональда Трампа — известному политику Руди Джулиани. 43-летняя Ноэль Данфи обвиняет 79-летнего господина Джулиани в сексуальных домогательствах, обмане в обещаниях зарплаты и требует $10 млн в качестве компенсации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amr Alfiky / Reuters Фото: Amr Alfiky / Reuters

В 2019 году госпожа Данфи поступила на работу в офис господина Джулиани, который тогда обслуживал президента США Дональда Трампа. Ноэль Данфи заявляет, что господин Джулиани предложил ей работу, пообещав общую годовую компенсацию в $1 млн на должности директора по развитию бизнеса. Но как только она согласилась и начала работать, поняла, что это был «обман» и «он затеял все это только ради сексуальных отношений».

По ее словам, бывший мэр Нью-Йорка начал домогаться ее практически сразу же и смог принудить к сексу. Кроме того, он неоднократно позволял себе «оскорбительные высказывания расистского, антисемитского и сексистского характера в нетрезвом состоянии». После того как Ноэль Данфи решила обратиться за помощью в правоохранительные органы, Руди Джулиани, по ее словам, начал угрожать ей.

Сам господин Джулиани никак не комментирует эти обвинения. Его адвокат Тед Гудман заявил, что «вся публичная карьера мэра Джулиани говорит сама за себя. Он будет использовать все возможные меры и контрмеры для своей защиты».

Евгений Хвостик