Чиновники направят почти 52 млн рублей на снос 11 аварийных домов в Самаре

Объявлены торги на снос 11 объектов капитального строительства в Самаре. Речь идет об аварийных жилых домах. На эти цели будет направлено 51,8 млн руб. Информация размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заказчиком выступает департамент управления имуществом Самары. В списке объектов, которые планируется снести, значатся здания на ул. Вилоновская, № 48, литера «А,А»; ул. Чернореченская , № 8, к. 5, в Ленинском районе; ул. Сергея Лазо, №10 и 14, в п. Управленческий, а также ул. Солдатская, № 11, ВСЧ, № 5 литера «Ж», в Красноглинском районе; ул. Ивана Булкина, 36, в Советском районе; ул. Ленинградская, 97, лит. «Б»; ул. Алексея Толстого, дом № 42-44, литера внутренняя «К»; ул. Степана Разина, № 88, литера «Г», и ул. Алексея Толстого, № 12-14, литера «Г», в Самарском районе.

Работы предполагается провести за 90 календарных дней с момента заключения контракта. Имя подрядчика станет известно 29 мая. Ранее стало известно о том, что в Самаре дом 1917 года постройки снесут за 3 млн руб.

Георгий Портнов