В Самаре дом 1917 года постройки снесут за 3 млн рублей

ООО «Максстрой-транс» выиграло торги на снос аварийного жилого дома в Железнодорожном районе Самары. Речь идет о здании на пересечении ул. Арцыбушевская и Льва Толстого, д. 21/113. Оно было построено в 1917 году. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Подрядчик запросил за снос дома около трех млн руб. При этом начальная цена контракта была почти 6,6 млн руб.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Заказчиком работ выступает департамент управления имуществом Самары. Деньги на снос дома будут выделены из муниципального бюджета.
Работы должны быть выполнены в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта. В настоящее время он находится на стадии подписания.
Ранее стало известно о том, что в Кировском районе Самары снесут 30 жилых домов из-за комплексного развития территории.