В Самаре дом 1917 года постройки снесут за 3 млн рублей

ООО «Максстрой-транс» выиграло торги на снос аварийного жилого дома в Железнодорожном районе Самары. Речь идет о здании на пересечении ул. Арцыбушевская и Льва Толстого, д. 21/113. Оно было построено в 1917 году. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Подрядчик запросил за снос дома около трех млн руб. При этом начальная цена контракта была почти 6,6 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Заказчиком работ выступает департамент управления имуществом Самары. Деньги на снос дома будут выделены из муниципального бюджета.

Работы должны быть выполнены в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта. В настоящее время он находится на стадии подписания.

Ранее стало известно о том, что в Кировском районе Самары снесут 30 жилых домов из-за комплексного развития территории.

Георгий Портнов