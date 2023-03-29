Анатолий Бурик досрочно сложил полномочия депутата горсовета Белгорода

Депутаты горсовета Белгорода поддержали решение избранного по единому избирательному округу 76-летнего единоросса Анатолия Бурика. Об этом сообщила пресс-служба горсовета.

По словам господина Бурика, его «коленные суставы не выдерживают депутатской нагрузки». «Сложить полномочия депутата для меня процедура, поверьте, не простая, трогательная и волнительная. Все эти годы я чувствовал свою востребованность и причастность к решению народных проблем и развитию нашего города. Благодарю всех за сотрудничество. Я никуда не уезжаю, но и на диване сидеть не собираюсь. Обещаю помогать в воспитании подрастающего поколения и в работе ветеранской организации», — рассказал он.

Анатолий Бурик родился 28 июня 1946 года в селе Подолки Сумской области Украины. В 1964–1967 годах проходил срочную службы на северном флоте. В 1972 году окончил Военно-морское училище, в 1979 году — исторический факультет Мурманского государственного педагогического института. С 1972 по 2005 годы проходил служил на офицерских должностях на северном флоте. В том числе в 1986 году в составе отряда боевых кораблей выполнял «интернациональный долг» в республике Ангола. Уволен в запас в звании капитана первого ранга. В 2005 году переехал в Белгород, где до 2011 года возглавлял отдел по спецработе в ОАО «Конпрок». Активно участвовал в управлении ветеранскими организациями. С 2015 года дважды избирался депутатом горсовета.

«Единая Россия» еще не определила, кто займет его место.

О том, как в горсовете сменилось руководство, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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