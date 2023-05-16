Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

США на полгода продлили экспортные ограничения против авиакомпании «Россия»

Министерство торговли США на 180 дней продлило экспортные ограничения в отношении авиакомпании «Россия». Об этом сообщается в одном из документов в электронной базе федерального реестра США.

Новый документ продлевает действие указа об экспортных ограничениях, введенных в отношении авиакомпании «Россия» 15 ноября 2022 года. Документ подписан помощником министра торговли США Мэтью Акселродом, он будет действовать до 12 ноября этого года.

В рамках экспортных ограничений в мае 2022 года США лишили авиакомпанию «Россия» экспортных привилегий. Авиакомпания потеряла право участвовать в сделках, подпадающих под действие экспортных правил регулирования США: она не сможет закупать запчасти, проводить техобслуживание и ремонт лайнеров в США, а также заниматься реэкспортом американских товаров из третьих стран.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...