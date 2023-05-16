США на полгода продлили экспортные ограничения против авиакомпании «Россия»

Министерство торговли США на 180 дней продлило экспортные ограничения в отношении авиакомпании «Россия». Об этом сообщается в одном из документов в электронной базе федерального реестра США.

Новый документ продлевает действие указа об экспортных ограничениях, введенных в отношении авиакомпании «Россия» 15 ноября 2022 года. Документ подписан помощником министра торговли США Мэтью Акселродом, он будет действовать до 12 ноября этого года.

В рамках экспортных ограничений в мае 2022 года США лишили авиакомпанию «Россия» экспортных привилегий. Авиакомпания потеряла право участвовать в сделках, подпадающих под действие экспортных правил регулирования США: она не сможет закупать запчасти, проводить техобслуживание и ремонт лайнеров в США, а также заниматься реэкспортом американских товаров из третьих стран.

Анастасия Ларина