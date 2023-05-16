Предметные рейтинги: история и археология, 2023 год

Место, 2023 год Место, 2022 год Название вуза 1 1 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 2 2 Санкт-Петербургский государственный университет 3 3 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 4 4 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 5 7 Национальный исследовательский Томский государственный университет 6 5 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ 7 10 Казанский (Приволжский) федеральный университет 8 6 Российский государственный гуманитарный университет 9 8 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 10 9 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет