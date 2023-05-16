Наука 16.05.2023, 16:33 Предметные рейтинги: история и археология, 2023 год Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза11Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова22Санкт-Петербургский государственный университет33Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»44Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы57Национальный исследовательский Томский государственный университет65Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ710Казанский (Приволжский) федеральный университет86Российский государственный гуманитарный университет98Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина109Новосибирский национальный исследовательский государственный университет Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com