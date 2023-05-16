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Коммерсантъ FM
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Предметные рейтинги: история и археология, 2023 год

Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза
11Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
22Санкт-Петербургский государственный университет
33Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
44Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
57Национальный исследовательский Томский государственный университет
65Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ
710Казанский (Приволжский) федеральный университет
86Российский государственный гуманитарный университет
98Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина
109Новосибирский национальный исследовательский государственный университет

Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

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