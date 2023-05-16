Предметные рейтинги: лингвистика и иностранные языки, 2023 год

Место, 2023 год Место, 2022 год Название вуза 1 1 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 2 2 Санкт-Петербургский государственный университет 3 3 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 4 6 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 5 5 Московский государственный лингвистический университет 6 4 Национальный исследовательский Томский государственный университет 7 7 Казанский (Приволжский) федеральный университет 8 10 Московский городской педагогический университет 9 9 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 10 13 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет