Наука 16.05.2023, 16:33 Предметные рейтинги: лингвистика и иностранные языки, 2023 год Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза11Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова22Санкт-Петербургский государственный университет33Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»46Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы55Московский государственный лингвистический университет64Национальный исследовательский Томский государственный университет77Казанский (Приволжский) федеральный университет810Московский городской педагогический университет99Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина1013Новосибирский национальный исследовательский государственный университет Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com