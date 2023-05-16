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Коммерсантъ FM
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Предметные рейтинги: лингвистика и иностранные языки, 2023 год

Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза
11Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
22Санкт-Петербургский государственный университет
33Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
46Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
55Московский государственный лингвистический университет
64Национальный исследовательский Томский государственный университет
77Казанский (Приволжский) федеральный университет
810Московский городской педагогический университет
99Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина
1013Новосибирский национальный исследовательский государственный университет

Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

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