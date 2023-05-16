Власти Читы выбрали логотип с буквой Z к Дню города

В Чите представили лучший, по мнению администрации, вариант логотипа к Дню города. На нем изображены большая буква Z, солдат, казак, купола, а также надпись о 370-летии вхождения Забайкалья в состав Российского государства.

Логотип будут использовать во всех информационных материалах, посвященных Дню города. Как подчеркнули городские власти, он всецело отвечает утвержденной тематике — отражает юбилейную дату вхождения региона в состав страны, а также поддержку участников специальной военной операции.

Логотип разработала учащаяся четвертого класса Центральной детской художественной школы Дарья Путинцева. Ее преподавательница — Марина Кузьмина.

Антон Ерошенко, Иркутск