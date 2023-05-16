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Коммерсантъ FM
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Предметные рейтинги: социология, 2023 год

Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза
11Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
22Санкт-Петербургский государственный университет
33Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
44Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ
58Финансовый университет при правительстве РФ
69Казанский (Приволжский) федеральный университет
75Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
86МГИМО МИД России
97Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина
10-Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта

Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

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