Предметные рейтинги: социология, 2023 год

Место, 2023 год Место, 2022 год Название вуза 1 1 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 2 2 Санкт-Петербургский государственный университет 3 3 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 4 4 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ 5 8 Финансовый университет при правительстве РФ 6 9 Казанский (Приволжский) федеральный университет 7 5 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 8 6 МГИМО МИД России 9 7 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 10 - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта