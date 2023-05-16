Наука 16.05.2023, 16:34 Предметные рейтинги: социология, 2023 год Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза11Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»22Санкт-Петербургский государственный университет33Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова44Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ58Финансовый университет при правительстве РФ69Казанский (Приволжский) федеральный университет75Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы86МГИМО МИД России97Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина10-Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com