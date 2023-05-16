Предметные рейтинги: менеджмент, 2023 год

Место, 2023 год Место, 2022 год Название вуза 1 1 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 2 2 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ 3 3 Санкт-Петербургский государственный университет 4 5 Финансовый университет при правительстве РФ 5 4 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 6 6 Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 7 7 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 8 11 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 9 9 МГИМО МИД России 10 10 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы