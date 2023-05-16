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Коммерсантъ FM
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Предметные рейтинги: менеджмент, 2023 год

Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза
11Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
22Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ
33Санкт-Петербургский государственный университет
45Финансовый университет при правительстве РФ
54Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
66Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
77Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
811Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина
99МГИМО МИД России
1010Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

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