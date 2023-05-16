Наука 16.05.2023, 16:34 Предметные рейтинги: менеджмент, 2023 год Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза11Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»22Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ33Санкт-Петербургский государственный университет45Финансовый университет при правительстве РФ54Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова66Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова77Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого811Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина99МГИМО МИД России1010Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com