Предметные рейтинги: экономика, 2023 год

Место, 2023 год Место, 2022 год Название вуза 1 1 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 2 2 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 3 4 Финансовый университет при правительстве РФ 4 3 Санкт-Петербургский государственный университет 5 5 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ 6 6 Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 7 9 МГИМО МИД России 8 7 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 9 11 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 10 8 Российская экономическая школа