Наука 16.05.2023, 16:34 Предметные рейтинги: экономика, 2023 год Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза11Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»22Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова34Финансовый университет при правительстве РФ43Санкт-Петербургский государственный университет55Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ66Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова79МГИМО МИД России87Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого911Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы108Российская экономическая школа Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com