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Предметные рейтинги: экономика, 2023 год

Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза
11Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
22Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
34Финансовый университет при правительстве РФ
43Санкт-Петербургский государственный университет
55Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ
66Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
79МГИМО МИД России
87Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
911Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
108Российская экономическая школа

Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

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