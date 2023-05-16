Глава «Эконивы» Штефан Дюрр вошел в попечительский совет ВГУ

Владелец и глава молочного холдинга «Эконива» Штефан Дюрр вошел в состав попечительского совета Воронежского государственного университета (ВГУ). Такое решение было принято на сегодняшнем заседании совета, копия соответствующего документа есть у «Ъ-Черноземье».

Также сегодня в попечительский совет крупнейшего вуза Черноземья были включены гендиректор занимающегося робототехникой холдинга «Интехрос» Сергей Коновалюк и президент IT-ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров. Совет, напомним, с 2018 года возглавляет губернатор Воронежской области Александр Гусев. Объединение было создано в 2012 году, среди трех десятков его членов — представители вуза и региональной власти, профессиональных объединений, крупного бизнеса и технологических компаний.

Ранее сообщалось, что в 2022 году доходы ВГУ составили 3,04 млрд руб., что на 6% больше бюджета 2021-го в 2,87 млрд руб.

Сергей Калашников

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