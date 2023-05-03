Воронежский госуниверситет увеличил доходы на 6% 2022 году

Доходы крупнейшего в Черноземье Воронежского государственного университета (ВГУ) в 2022 году составили 3,04 млрд руб., что на 6% меньше бюджета 2021-го в 2,87 млрд руб. Об этом сообщается в публичной годовой отчетности вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Субсидии из федерального бюджета (преимущественно, за обучение студентов-бюджетников) в структуре доходов ВГУ увеличились на 50,2 млн руб. с 1,51 млрд руб. в 2021 году до 1,59 млрд руб. в 2022-м. Объем внебюджетных средств, полученных от приносящей доход деятельности, также увеличился. Их ВГУ получил в 2022 году 1,45 млрд руб., что на 113,2 млн руб. больше, чем по итогам 2021-го (1,33 млрд руб.).

«Денежные потоки выросли по сравнению с 2021 годом»,— констатируется в отчете университета

Самыми финансово обеспеченными факультетами ВГУ в 2022 году — по удельному весу в доходах вуза от обучения студентов — остаются юрфак (15%), экономфак (13%) и факультет прикладной математики, информатики и механики (9%). При этом на юридическом факультете из 332,9 млн руб. доходов 307,9 млн руб. были «внебюджетными», а на ПММ, напротив, из 197,5 млн руб. 149,9 млн руб. — средства за выполнение «госзадания» по обучению студентов. Меньше всего денег ВГУ традиционно приносят приносят исторический факультет, факультет философии и психологии и филфак (по менее 3%).

В 2022 году, как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», ведущие вузы макрорегиона столкнулись с нехваткой абитуриентов по техническим специальностям, которые требуют от выпускников школ сдавать ЕГЭ по химии, физике, биологии и математике (профильная часть). Недобор первокурсников в университетах оценивали в среднем в 5–7%. В итоге вузы прецедентно стали объявлять о дополнительном наборе абитуриентов.

Подробнее о тенденции — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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