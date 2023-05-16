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Предметные рейтинги: медицина, 2023 год

Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза
11Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России
22Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова Минздрава России
33Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
44Санкт-Петербургский государственный университет
55Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова Минздрава России
67Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова Минздрава России
76Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова Минздрава России
88Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России
99Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

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