Предметные рейтинги: медицина, 2023 год

Место, 2023 год Место, 2022 год Название вуза 1 1 Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России 2 2 Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова Минздрава России 3 3 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 4 4 Санкт-Петербургский государственный университет 5 5 Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова Минздрава России 6 7 Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова Минздрава России 7 6 Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова Минздрава России 8 8 Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России 9 9 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы