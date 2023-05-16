Наука 16.05.2023, 16:35 Предметные рейтинги: медицина, 2023 год Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза11Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России22Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова Минздрава России33Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова44Санкт-Петербургский государственный университет55Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова Минздрава России67Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова Минздрава России76Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова Минздрава России88Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России99Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com