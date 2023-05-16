Клишаc рассказал о поправках в законе о военном положении

Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале прокомментировал внесенные в Госдуму в начале мая поправки, касающиеся военного положения. В частности, поправки предполагают возможность «принудительного и контролируемого перемещения» граждан с территорий, где введено военное положение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Клишас

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Андрей Клишас

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Андрей Клишас уточнил, что поправки касаются закона от 30 января 2002 года № 1-ФКЗ «О военном положении». Законопроект допускает проведение референдумов и выборов на территориях, в которых введено военное положение, в случае специального назначения по итогу консультаций с Минобороны РФ и ФСБ. Кроме того, в случае нарушения ограничений, установленных в рамках военного положения, предлагается ввести административное задержание на срок до 30 суток.

«Указанные поправки направлены на обеспечение безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, реализации и защиты избирательных прав граждан при проведении первых выборов в органы государственной власти и органы местного самоуправления новых субъектов Российской Федерации»,— заявил сенатор.

Законопроект также предусматривает возможность организации выборов на территориях, где введено военное положение, и устанавливает нормы их проведения. В частности, вводятся новые ограничения, связанные с агитацией и финансированием выборов, узаконивается практика, при которой регионы и муниципалитеты оплачивают из своих бюджетов работу членов избиркомов и другие расходы на проведение кампаний. Депутаты рассмотрят законопроект 17 мая.

Подробнее о рассматриваемых Госдумой законопроектах — в материале «Ъ» «ДОВСЕ и все остальные».