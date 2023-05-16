Украина вступила в киберцентр НАТО

Украина официально присоединилась к центру НАТО по вопросам сотрудничества в области киберзащиты (NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence). Возле штаб-квартиры организации подняли украинский флаг. Об этом сообщил МИД Украины в Twitter.

«Сегодня в штаб-квартире Центра НАТО по вопросам сотрудничества в области киберзащиты в Таллинне официально поднят Государственный флаг Украины, что знаменует официальное присоединение Украины к центру»,— говорится в сообщении украинского МИДа.

Решение о предоставлении Украине членства в центре по вопросам сотрудничества в области киберзащиты было принято 27 странами НАТО в марте 2022 года. Ранее членство Украины в центре блокировала Венгрия.

Центр был основан в 2008 году по инициативе Эстонии, после событий «бронзовой ночи» годом ранее: тогда перенос памятника советскому солдату из центра на окраину Таллина сопровождался многочисленными хакерскими атаками на эстонские госучреждения. По мнению спецслужб Эстонии, за атаками стояли российские власти.

В 2013 году центр выпустил инструкцию о поведении в случае хакерских атак на инфраструктуру государства. Кроме того, центр регулярно проводит учения Cyber Coalition и Locked Shields, а также конференции.

В марте 2014 года хакерская группировка «Киберберкут» взяла на себя ответственность за хакерские атаки на подразделения центра по киберзащите НАТО, а также сайты госорганов Украины. В 2018 году генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО оказывает Украине помощь в организации регионального центра по киберзащите.

Анастасия Ларина