Тамбовский суд рассмотрит дело о хищении 2 млн рублей у детей с ограниченными возможностями

В Мичуринский городской суд поступило уголовное дело против бывшего социального педагога и бывшего мастера производственного обучения Мичуринского аграрного техникума о хищении более 2 млн руб. (ч. 3 ст. 158 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ) у детей с ограниченными возможностями. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области.

Имена фигурантов не раскрываются. В соответствии с обвинительным заключением, с апреля 2021 по апрель 2022 они, пользуясь служебным положением, доверительным отношениями со студентами и достоверно зная об ограниченных возможностях здоровья потерпевших, «лишивших их возможности осознавать характер и значение совершаемых в отношении них противоправных действий» тайно в целях личного обогащения завладели более 2 млн руб., которые находились на банковских счетах потерпевших.

В тамбовском управлении СКР рассказали, что изначально в деле было три фигуранта, но уголовное преследование одного из них прекращено в связи со смертью. Имена ведомство также не раскрыло.

По версии следствия, одна из обвиняемых, являясь социальным педагогом, имела доступ к личным делам и банковским картам обучающихся в техникуме детей-сирот и детей-инвалидов, и знала, что на счетах находятся значительные суммы, поступающие в качестве различных социальных выплат. С апреля по ноябрь 2021 года она вместе с куратором и старшим воспитателем группы похитили более 900 тыс. руб. у одной из студенток. Позднее, «введя девушку в заблуждение относительно своих истинных намерений», обвиняемые завладели еще не менее 500 тыс. руб. Кроме того, утверждает следствие, куратор и старший воспитатель группы тайно похитили с банковской карты еще одного студента не менее 860 тыс. руб.

Об уголовных делах против руководства Мичуринского агроуниверситета читайте в материале «Ъ» «Ученых интегрировали в дело».

Иван Недокопов

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