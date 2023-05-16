Наука 16.05.2023, 16:35 Предметные рейтинги: геология, 2023 год Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза11Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова22Санкт-Петербургский горный университет33Санкт-Петербургский государственный университет44Национальный исследовательский технологический университет МИСиС55Национальный исследовательский Томский политехнический университет67Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) им. И.М. Губкина76Национальный исследовательский Томский государственный университет89Новосибирский национальный исследовательский государственный университет98Казанский (Приволжский) федеральный университет1010Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com