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Коммерсантъ FM
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Предметные рейтинги: геология, 2023 год

Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза
11Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
22Санкт-Петербургский горный университет
33Санкт-Петербургский государственный университет
44Национальный исследовательский технологический университет МИСиС
55Национальный исследовательский Томский политехнический университет
67Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) им. И.М. Губкина
76Национальный исследовательский Томский государственный университет
89Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
98Казанский (Приволжский) федеральный университет
1010Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

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