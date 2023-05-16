Предметные рейтинги: геология, 2023 год

Место, 2023 год Место, 2022 год Название вуза 1 1 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 2 2 Санкт-Петербургский горный университет 3 3 Санкт-Петербургский государственный университет 4 4 Национальный исследовательский технологический университет МИСиС 5 5 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 6 7 Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) им. И.М. Губкина 7 6 Национальный исследовательский Томский государственный университет 8 9 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 9 8 Казанский (Приволжский) федеральный университет 10 10 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы