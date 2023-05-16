Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Предметные рейтинги: машиностроение и робототехника, 2023 год

Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза
11Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)
22Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
33Университет ИТМО
45Национальный исследовательский технологический университет МИСиС
54Национальный исследовательский Томский политехнический университет
66Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина
78Санкт-Петербургский горный университет
87Национальный исследовательский Томский государственный университет
99Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) им. И.М. Губкина
1011Национальный исследовательский университет МЭИ

Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...