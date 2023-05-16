Наука 16.05.2023, 16:36 Предметные рейтинги: машиностроение и робототехника, 2023 год Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза11Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)22Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого33Университет ИТМО45Национальный исследовательский технологический университет МИСиС54Национальный исследовательский Томский политехнический университет66Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина78Санкт-Петербургский горный университет87Национальный исследовательский Томский государственный университет99Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) им. И.М. Губкина1011Национальный исследовательский университет МЭИ Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com