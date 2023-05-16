Предметные рейтинги: машиностроение и робототехника, 2023 год

Место, 2023 год Место, 2022 год Название вуза 1 1 Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 2 2 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 3 3 Университет ИТМО 4 5 Национальный исследовательский технологический университет МИСиС 5 4 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 6 6 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 7 8 Санкт-Петербургский горный университет 8 7 Национальный исследовательский Томский государственный университет 9 9 Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) им. И.М. Губкина 10 11 Национальный исследовательский университет МЭИ