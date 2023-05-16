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Предметные рейтинги: ядерная энергетика и технологии, 2023 год

Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза
11Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ
22Национальный исследовательский Томский политехнический университет
34Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
43Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина
55Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)
66Национальный исследовательский университет МЭИ
77Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева
89Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина
910Саратовский государственный технический университет им. Ю.А.Гагарина
10-Севастопольский государственный университет

Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

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