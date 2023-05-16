Наука 16.05.2023, 16:36 Предметные рейтинги: ядерная энергетика и технологии, 2023 год Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза11Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ22Национальный исследовательский Томский политехнический университет34Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого43Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина55Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)66Национальный исследовательский университет МЭИ77Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева89Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина910Саратовский государственный технический университет им. Ю.А.Гагарина10-Севастопольский государственный университет Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com