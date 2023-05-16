Предметные рейтинги: ядерная энергетика и технологии, 2023 год

Место, 2023 год Место, 2022 год Название вуза 1 1 Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 2 2 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 3 4 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 4 3 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 5 5 Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 6 6 Национальный исследовательский университет МЭИ 7 7 Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева 8 9 Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина 9 10 Саратовский государственный технический университет им. Ю.А.Гагарина 10 - Севастопольский государственный университет