Наука 16.05.2023, 16:36 Предметные рейтинги: энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника, 2023 год Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза11Национальный исследовательский Томский политехнический университет22Национальный исследовательский университет МЭИ36Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)44Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого53Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина65Санкт-Петербургский горный университет77Новосибирский государственный технический университет89Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ЛЭТИ им. В.И. Ульянова (Ленина)910Дальневосточный федеральный университет108Сибирский федеральный университет Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com