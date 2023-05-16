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Коммерсантъ FM
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Предметные рейтинги: энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника, 2023 год

Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза
11Национальный исследовательский Томский политехнический университет
22Национальный исследовательский университет МЭИ
36Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)
44Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
53Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина
65Санкт-Петербургский горный университет
77Новосибирский государственный технический университет
89Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ЛЭТИ им. В.И. Ульянова (Ленина)
910Дальневосточный федеральный университет
108Сибирский федеральный университет

Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

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