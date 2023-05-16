Предметные рейтинги: энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника, 2023 год

Место, 2023 год Место, 2022 год Название вуза 1 1 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 2 2 Национальный исследовательский университет МЭИ 3 6 Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 4 4 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 5 3 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 6 5 Санкт-Петербургский горный университет 7 7 Новосибирский государственный технический университет 8 9 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ЛЭТИ им. В.И. Ульянова (Ленина) 9 10 Дальневосточный федеральный университет 10 8 Сибирский федеральный университет