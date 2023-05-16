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Коммерсантъ FM
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Предметные рейтинги: строительство, 2023 год

Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза
12Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
21Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
33Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина
4-Санкт-Петербургский горный университет
54Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
66Дальневосточный федеральный университет
79Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I
88Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова
95Сибирский федеральный университет
1010Пермский национальный исследовательский политехнический университет

Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

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