Предметные рейтинги: строительство, 2023 год

Место, 2023 год Место, 2022 год Название вуза 1 2 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 2 1 Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет 3 3 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 4 - Санкт-Петербургский горный университет 5 4 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 6 6 Дальневосточный федеральный университет 7 9 Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I 8 8 Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова 9 5 Сибирский федеральный университет 10 10 Пермский национальный исследовательский политехнический университет