Наука 16.05.2023, 16:36 Предметные рейтинги: строительство, 2023 год Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза12Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого21Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет33Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина4-Санкт-Петербургский горный университет54Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы66Дальневосточный федеральный университет79Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I88Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова95Сибирский федеральный университет1010Пермский национальный исследовательский политехнический университет Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com