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Коммерсантъ FM
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Предметные рейтинги: география, 2023 год

Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза
11Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
22Санкт-Петербургский государственный университет
33Казанский (Приволжский) федеральный университет
44Национальный исследовательский Томский государственный университет
5-Дальневосточный федеральный университет
65Южный федеральный университет
76Тюменский государственный университет
88Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена
910Пермский государственный национальный исследовательский университет
1013Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова

Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

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