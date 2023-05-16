Предметные рейтинги: география, 2023 год

Место, 2023 год Место, 2022 год Название вуза 1 1 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 2 2 Санкт-Петербургский государственный университет 3 3 Казанский (Приволжский) федеральный университет 4 4 Национальный исследовательский Томский государственный университет 5 - Дальневосточный федеральный университет 6 5 Южный федеральный университет 7 6 Тюменский государственный университет 8 8 Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 9 10 Пермский государственный национальный исследовательский университет 10 13 Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова