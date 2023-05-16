Наука 16.05.2023, 16:36 Предметные рейтинги: география, 2023 год Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза11Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова22Санкт-Петербургский государственный университет33Казанский (Приволжский) федеральный университет44Национальный исследовательский Томский государственный университет5-Дальневосточный федеральный университет65Южный федеральный университет76Тюменский государственный университет88Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена910Пермский государственный национальный исследовательский университет1013Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com