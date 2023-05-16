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Коммерсантъ FM
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Предметные рейтинги: химия, 2023 год

Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза
11Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
22Санкт-Петербургский государственный университет
33Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
44Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина
55Казанский (Приволжский) федеральный университет
67Национальный исследовательский Томский государственный университет
76Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
8-Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
99Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева
1010Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

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