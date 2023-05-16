Предметные рейтинги: химия, 2023 год

Место, 2023 год Место, 2022 год Название вуза 1 1 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 2 2 Санкт-Петербургский государственный университет 3 3 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 4 4 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 5 5 Казанский (Приволжский) федеральный университет 6 7 Национальный исследовательский Томский государственный университет 7 6 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 8 - Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 9 9 Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева 10 10 Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского