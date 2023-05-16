Наука 16.05.2023, 16:37 Предметные рейтинги: химия, 2023 год Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза11Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова22Санкт-Петербургский государственный университет33Новосибирский национальный исследовательский государственный университет44Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина55Казанский (Приволжский) федеральный университет67Национальный исследовательский Томский государственный университет76Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы8-Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»99Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева1010Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com