Госдума одобрила во втором чтении проект, регламентирующий антикоррупционные проверки

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, который направлен на совершенствование порядка проведения антикоррупционных проверок чиновников. Соответствующий документ опубликован на сайте Думы.

Законопроект, в частности, расширяет полномочия генпрокурора РФ и его заместителей при проведении антикоррупционных проверок. В случае принятия закона прокуратура среди прочего сможет через суд менять основание увольнения чиновника.

Эта мера направлена против коррупционеров, которые перед проверкой увольняются по собственному желанию, уточняется в пояснительной записке. Основание увольнения можно будет поменять на «утрату доверия в связи с совершенными коррупционными правонарушениями».

Кроме того, закон устанавливает пятилетний срок, в течение которого чиновник, уволенный по утрате доверия, не сможет вернуться на госслужбу или устроиться в государственную корпорацию.

Законопроект был внесен в Госдуму в феврале по инициативе правительства в рамках государственного плана противодействия коррупции на 2021–2024 годы.

1 марта вступили в силу поправки к законодательству, разрешающие депутатам Госдумы и сенаторам не публиковать свои декларации о доходах и имуществе. Авторы инициативы мотивировали ее соображениями безопасности в условиях санкционного давления на Россию.

Эрдни Кагалтынов