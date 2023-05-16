Наука 16.05.2023, 16:37 Предметные рейтинги: математика, 2023 год Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза11Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова22Санкт-Петербургский государственный университет33Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»44Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)57Новосибирский национальный исследовательский государственный университет6-Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ76Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы812Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого98Университет ИТМО105Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com