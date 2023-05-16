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Коммерсантъ FM
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Предметные рейтинги: математика, 2023 год

Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза
11Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
22Санкт-Петербургский государственный университет
33Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
44Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
57Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
6-Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ
76Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
812Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
98Университет ИТМО
105Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина

Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

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