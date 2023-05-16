Предметные рейтинги: математика, 2023 год

Место, 2023 год Место, 2022 год Название вуза 1 1 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 2 2 Санкт-Петербургский государственный университет 3 3 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 4 4 Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) 5 7 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 6 - Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 7 6 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 8 12 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 9 8 Университет ИТМО 10 5 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина