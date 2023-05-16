Возбуждено уголовное дело в отношении экс-замминистра соцразвития Ульяновской области

Прокуратура Ульяновской области уличила бывшего заместителя регионального министра социального развития – директора департамента стратегического планирования и анализа социальной сферы региона в использовании поддельного диплома при устройстве на работу. Факт преступления открылся по итогам проверки. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Установлено, что в феврале 2023 года при назначении на должность заместителя регионального Министра социального развития – директора департамента стратегического планирования и анализа социальной сферы 53-летняя З. представила диплом Московского государственного университета управления о высшем образовании по специальности "Экономика и управление на предприятии"»,– говорится в сообщении.

При этом в вузе чиновница не обучалась. Прокуратура Ульяновской области направила материалы проверки в органы предварительного расследования и в отношении замминистра соцразвития было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного официального документа). Санкции уголовной статьи предусматривают до одного года лишения свободы.

По информации местных СМИ, речь идет об Алене Зотовой. Она уволилась из министерства еще в апреле текущего года, проработав всего полтора месяца.

Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении заведующей отделом культуры администрации Матвеевского района Оренбургской области. Чиновнице инкриминируется незаконная покупка и использование поддельного диплома вуза (ч. 3 ст. 327 УК РФ).

Георгий Портнов